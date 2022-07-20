Источник: Индрашис должен был получить по контракту со «Спартаком» 500 тысяч долларов

Стала известна зарплата нападающего Микса Индрашиса в «Спартаке», с которым он заключил контракт этим летом, сообщает Sportacentrs.com.

По данным источника, зарплата хоккеиста в московском клубе составляла 500 тысяч долларов без учета бонусов.

Отмечается, что у Индрашиса были предложения и от клубов из других лиг. Однако они существенно отличались в финансовом плане в худшую сторону от варианта со «Спартаком»: в Германии, к примеру, ему давали контракт на сумму около 100 тысяч.

В конце июня красно-белые объявили о заключении контракта с 31-летним форвардом. 5 июля хоккеист сообщил, что не подписывал соглашения с московским клубом.