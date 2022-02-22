Генеральный менеджер «Витязя»: «Хотелось бы, чтобы тренерский штаб продолжил работу»

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий рассказал о планах команды на следующий сезон.

— Оценку работе тренерского штаба сейчас давать рано. Мы будем встречаться с президентом клуба и главным спонсором. Наверное, оценки будут выставлять руководители. В целом, скажу честно, доволен, хотелось бы, чтобы тренерский штаб в этом составе продолжил работу в следующем сезоне. Идем все вместе дальше, будем делать выводы из прошлого сезона — развивать хорошее, убирать плохое, — цитирует генменеджера сайт КХЛ.

— Идут ли переговоры о продлении контрактов с легионерами? Кого вы настроены оставить в команде?

— Из легионеров у нас практически полсезона было четыре человека. Большие надежды по ходу сезона были на Микса Индрашиса, но не сложилось. Из четверых легионеров контракты закончились у всех, Кемиляйнен и Аалтонен — неограниченно свободные агенты, нам будет, наверное, тяжело бороться с другими клубами, от которых этим игрокам будут другие финансовые предложения. Они себя уже зарекомендовали, по ходу сезона были предложения, по тому же Кемиляйнену перед дедлайном клубы выходили на нас. Но мы решили идти вместе и до конца. Думаю, если бы чемпионат не остановили, у нас бы еще были шансы попасть в плей-офф. Одетт и Оямяки — ограниченно свободные агенты, будем за них бороться, ведем переговоры уже сейчас. Одетт расторг контракт, отпустили его доигрывать сезон в Швецию, при этом права остались за клубом.

— Будут ли изменения в составе вратарской бригады? В этом сезоне Илье Ежову не хватило крепкого сменщика.

— Юрий Иванович сказал, что нам не хватало второго звена. Та же проблема возникла и во вратарской линии, это всем было видно. Попытались по ходу сезона решить эту проблему, где-то моментами удавалось закрыть. Все знают ситуацию с Иваном Кульбаковым, не будем ее вспоминать, как случилось — так случилось. Мы ищем усиление в каждой линии, начиная от вратарской, по всем позициями идет работа. Тяжело бороться с клубами-олигархами, не исключаю вариант, при котором из них кто-то перебьет наших легионеров, которые являются ограниченно свободными агентами, деньгами, сделает им предложение. Посмотрим. По всем позициям мы работаем, будем искать усиление.

— Планируете ли в межсезонье сделать состав более сбалансированным, чтобы разница между первым звеном и остальными была менее явной?

— Работа в этом направлении ведется, чтобы была плотность и глубина состава, чтобы была конкуренция. Уже говорили о том, что со вторым звеном был провал. Не хочу оправданий, но у нас были и травмы — Яремчука потеряли практически на весь сезон в начале чемпионата. По ходу сезона, когда мы начали делать обмены, собрали неплохое второе звено, но тоже пошли травмы. В первый раз встречал такое, что только соберем — и все разваливалось из-за травм, кто-то заболевал, с ковидом была ситуация. Смотрим разные рынки, нет такого, что это только одна страна. Главное — чтобы игрок подходил нам по стилю, по амплуа. Кто устроит нас всех, с тем будем работать. Надо учитывать и финансовую сторону, тяжело приглашать иностранцев, вы сами видите, что происходит с курсом доллара и евро. Будем стараться выходить из этих ситуаций.