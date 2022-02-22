Защитник «Витязя» продолжит карьеру в Финляндии

Защитник «Витязя» Дамир Мусин и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Лечу играть за «Кярпят». Завтра встречусь с ребятами на тренировке в Подольске, а вечером у меня самолет до Хельсинки. Оттуда — в Оулу. Полечу один, семья остается в Подольске — супруга Юлия и наш маленький сын Карим», — цитирует игрока сайт «Витязя».

В этом сезоне 27-летний россиянин провел в КХЛ 39 матчей и набрал 6 (1+5) очков.