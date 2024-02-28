Шаров — о серии с «Трактором»: «Ждем серьезную борьбу»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров рассказал об ожиданиях от серии против «Трактора» в первом раунде плей-офф ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Первый матч команд состоится завтра, 29 февраля. Начало — в 17.00 мск. Серия стартует в Уфе.

— Ждем серьезную борьбу, — начал Шаров. — «Трактор» — очень хорошая команда. Хочется выигрывать, радовать болельщиков и проходить дальше. Челябинская команда быстрая, но стоит обратить внимание на нашу игру. Покажем, что мы умеем. Я думаю, у нас должно все получиться.

— В этом сезоне «Трактор» показал разные стили игры. С каким было сложнее?

— Несмотря на то, что мы выиграли все четыре матча в регулярке, каждая игра была тяжелой и упорной. Поэтому ждем такого же.

— Насколько старались побить свой рекорд по очкам?

— Изначально планировал побить свой рекорд, ведь развиваться хочется каждый год. Очень рад, что получилось достичь новой победы. Значит, еще развиваюсь и буду продолжать, — сказал Шаров.