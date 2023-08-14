Генеральный директор «Салавата Юлаева»: «Родион никогда не сдавался, бился до конца»
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в разговоре с «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью 21-летнего нападающего Родиона Амирова.
«Родион никогда не сдавался, бился до конца. Мы всегда будем об этом помнить. Конечно, поможем с организацией похорон. Клуб никогда не оставался в стороне», — сказал Баширов «СЭ».
О смерти 21-летнего Амирова стало известно 14 августа.
В феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у форварда. Амиров прошел шестинедельный курс химиотерапии в Германии.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -
Новости