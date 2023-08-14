ФХР выразила соболезнования в связи со смертью Амирова

Федерация хоккея России (ФХР) выразила соболезнования в связи со смертью 21-летнего форварда «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким, коллегам Родиона и всему хоккейному сообществу в связи с невосполнимой утратой», — сказано в сообщении ФХР в Telegram-канале.

В феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у форварда. Амиров прошел шестинедельный курс химиотерапии в Германии.