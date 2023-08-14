Форвард «Салавата Юлаева» Родион Амиров скончался в возрасте 21 года
Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров скончался в возрасте 21 года, сообщила пресс-служба уфимского клуба.
«Родион Амиров навсегда останется в наших сердцах. Молодой и яркий хоккеист, прекрасный человек. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким», — сообщается в Telegram-канале клуба/
В феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у форварда. Амиров прошел шестинедельный курс химиотерапии в Германии.
10 мая «Салават Юлаев» продлил контракт с игроком на один год.
На счету нападающего 79 матчей в КХЛ и Кубке Гагарина, в которых он набрал 18 (10+8) очков при показателе полезности «-6».
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