Судьи матча ЦСКА — «Спартак» посчитали, что голкипер красно-синих Рейдеборн занес шайбу в ловушке за линию ворота

Судьи матча регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Спартак» засчитали спорный гол.

В середине первого периода нападающий красно-белых Фил Вароне набросил шайбу на ворота. Она ударилась о спину голкиперу армейцем Адаму Рейдеборну, который постарался поймать ее в ловушку.

После просмотра видеоповтора судьи посчитали, что шайба, находящаяся в ловушке голкипера, в результате движения рукой вратаря пересекла линию ворот, так что засчитали гол.