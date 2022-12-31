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Гендиректор «Салавата Юлаева»: «Если уверен в своей правоте, надо двигаться вперед и не шарахаться от испуга. Ибо нефиг»

Иван Шитик
Корреспондент
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов оценил выступление команды в 2022 году.

«Подведем некоторые новогодние итоги.

Прошло уже больше половины сезона. Не все шло по плану. Были успешные матчи, были и те, в которых должны были побеждать. Нельзя сказать, что не смогли предусмотреть все риски. Не ожидали, что многие из них наступят порой одновременно. Воспринимаем все это как хороший опыт, мы продолжаем учиться.

Конечно, приходится иногда расстраивать наших болельщиков. Читаю много негативных отзывов подписчиков. Тоже хороший опыт. Хочу сказать, что, если уверен в своей правоте, надо двигаться вперед и не шарахаться от испуга. Ибо нефиг. В своей работе исходим из фактического положения дел в клубе, в стране и в мире, а также в ФХР. Будем продолжать строить команду, на игру которой будут с удовольствием приходить наши болельщики.

В этом сезоне на наших игроков легла большая нагрузка. Много матчей, мало пауз, возросшая конкуренция в лиге. К этому прибавились травмы ключевых игроков, а впереди еще и игра со СКА. Поэтому в эту новогоднюю ночь пожелайте нашей команде удачи и игр без травм! В остальном мы постараемся сами», — написал Баширов в Telegram-канал.

ХК Салават Юлаев
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5 Сал. Юлаев 45 23 22 55
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