Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги 2022 года
Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги 2022 года.
«В последний день уходящего года принято подводить итоги, и пусть СКА только в начале пути, нам уже есть что отметить. 2022-й мы провели насыщенно и продуктивно, и уверенно встречаем 2023-й. Год получился для нашего клуба успешным и по спортивным, и по коммерческим показателям.
Впервые с 2017-го мы встречаем Новый год на первом месте в таблице и с лучшими показателями в лиге: набрали 74 очка, забросили 162 шайбы и заработали разницу голов «+65».
255 985 зрителей посетили домашние матчи СКА в нынешнем сезоне. Средняя посещаемость — 10666 зрителей. Спасибо всем болельщикам за аншлаги! Благодаря болельщикам мы смогли установить еще один приятный рекорд — 22 матча подряд с набранными очками в домашних матчах.
Восемь подряд игр в начале сезона без пропущенных голов в меньшинстве, девять побед подряд, 17 игр подряд на набранными очками на старте сезона — эти цифры также навсегда войдут в историю СКА.
В этом году мы провели 1000-й матч в КХЛ, забросили 2000-ю шайбу на домашней арене, первыми в лиге добрались до отметки в 300 домашних побед. При этом наша команда входит в пятерку самых молодых, средний возраст наших хоккеистов — 25 лет и 237 дней.
Не менее важно и то, что мы почти на 20% перевыполнили план по коммерческим доходам, в том числе почти на 25% - по билетам и абонементам.
И в уходящем, и в Новом году огромное внимание нашей Академии СКА. Сейчас 11 игроков Академии входят в сборные U16 и U17, в 8 из 9 возрастов наши воспитанники на первом места в Первенстве СПб и Кубке Федерации. Дальше — больше!» - написал Ротенберг в Telegram-канале.
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|36
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|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|45
|28
|17
|62
|2
|Металлург
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|27
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|60
|3
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|18
|58
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|47
|27
|20
|57
|5
|Сал. Юлаев
|45
|23
|22
|55
|6
|Адмирал
|46
|25
|21
|55
|7
|Ак Барс
|45
|22
|23
|51
|8
|Трактор
|46
|19
|27
|44
|9
|Барыс
|45
|20
|25
|43
|10
|Амур
|44
|18
|26
|42
|11
|Нефтехимик
|45
|19
|26
|41
|3.01
|10:00
|
Амур – Динамо Мн
|- : -
|3.01
|14:00
|
Барыс – Металлург
|- : -
|3.01
|15:00
|
Автомобилист – Авангард
|- : -
|3.01
|17:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|3.01
|17:00
|
Витязь – Куньлунь
|- : -
|3.01
|17:00
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -