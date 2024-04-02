Гендиректор «Трактора» заявил, что не удивлен победе клуба в серии с «Динамо»

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал победу клуба над московским «Динамо» (4-0) в серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Глядя на то, как играет команда, не могу сказать, что мы удивились победе в серии над «Динамо». Считаю, что она далась «Трактору» абсолютно заслуженно. Этого удалось добиться за счет единения и сплочения коллектива», — цитирует Савина «РБ Спорт».