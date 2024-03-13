Гендиректор «Трактора» Савин: «Выступили единым кулаком, что и привело к победе над «Салаватом Юлаевым»

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин подвел итоги серии против «Салавата Юлаева» в первом раунде плей-офф КХЛ, которая завершилась со счетом 4-2 в пользу челябинской команды.

«Серия получилась мощной, и я рад, что мы смогли выиграть. Надо отдать должное сопернику, который, не жалея себя, пытался склонить ее в свою сторону. Тем не менее характер нашей команды помог нам победить. Эта серия сплотила всех даже сильнее, чем весь регулярный чемпионат. В команде нашлись новые лидеры, которые вышли на передовые позиции. Мы смогли проявить свои сильные стороны, благодаря которым прошли дальше и которые еще необходимо развивать. А также и слабые, которые нужно подкрутить и доработать до следующего раунда. Эта серия не только сплотила между собой хоккеистов, но и тренерский штаб, руководство, болельщиков. Мы выступили единым кулаком, что и привело к победе», — приводит «РБ Спорт» слова Савина.

Во втором раунде Кубка Гагарина «Трактор» сыграет против московского «Динамо». Первый матч между командами пройдет 16 марта.