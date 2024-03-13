Гендиректор «Трактора» Савин: «Выступили единым кулаком, что и привело к победе над «Салаватом Юлаевым»
Генеральный директор «Трактора» Иван Савин подвел итоги серии против «Салавата Юлаева» в первом раунде плей-офф КХЛ, которая завершилась со счетом 4-2 в пользу челябинской команды.
«Серия получилась мощной, и я рад, что мы смогли выиграть. Надо отдать должное сопернику, который, не жалея себя, пытался склонить ее в свою сторону. Тем не менее характер нашей команды помог нам победить. Эта серия сплотила всех даже сильнее, чем весь регулярный чемпионат. В команде нашлись новые лидеры, которые вышли на передовые позиции. Мы смогли проявить свои сильные стороны, благодаря которым прошли дальше и которые еще необходимо развивать. А также и слабые, которые нужно подкрутить и доработать до следующего раунда. Эта серия не только сплотила между собой хоккеистов, но и тренерский штаб, руководство, болельщиков. Мы выступили единым кулаком, что и привело к победе», — приводит «РБ Спорт» слова Савина.
Во втором раунде Кубка Гагарина «Трактор» сыграет против московского «Динамо». Первый матч между командами пройдет 16 марта.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|16.03
|13:30
|
Авангард – Локомотив
|- : -
|16.03
|17:00
|
Динамо М – Трактор
|- : -