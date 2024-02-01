ЦСКА расторг контракт с вратарем Шарыченковым

ЦСКА сообщил о расторжении контракта с голкипером Александром Шарыченковым.

«Хоккейный клуб ЦСКА благодарит Александра за игру и желает успехов в дальнейшей карьере», — сказано в заявлении клуба в Telegram-канале.

В этом сезоне 32-летний хоккеист провел 12 матчей в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ с процентом отраженных бросков 90,7. Коэффициент надежности составил 2.44. В конце декабря ЦСКА поместил Шарыченкова в список отказов.

Вместе с армейской командой Шарыченков в 2023 году стал обладателем Кубка Гагарина. Ранее вратарь также выступал за «Салават Юлаев», «Динамо», «Ак Барс» и другие клубы.