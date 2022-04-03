Гатиятулин — об отсутствии Седлака и Пулккинена: «Пришлось менять сочетания, это оставило отпечаток»

Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (2:3, 0-1) в первом матче финала Восточной конференции.

— Как и предполагали, была упорная борьба с первой до последней секунды, — отметил Гатиятулин. — В конце были моменты, чуть-чуть не хватило в завершении. Все ребята молодцы, выполняли игровое задание, отдавались игре в каждом эпизоде. Разберем ошибки и будем готовиться к следующему матчу.

— Насколько вы почувствовали, что «Трактор» без Седлака и Пулккинена — другая команда?

— Понятно, что игроки разного стиля. То, что требовалось от ребят, они выполняли. Пришлось менять сочетания, это оставило отпечаток. Такая ситуация. Ничего не остается, как готовиться к следующему матчу.

— Когда легионеры вернутся в состав?

— Ждем. Как только будут готовы, они вернуться в состав.

— Что делать, чтобы больше создавать моментов у чужих ворот?

— Разберем матч, проанализируем, посмотрим по линиям, что получалось, что — нет. Все приходит только через работу. Надо выходить и переламывать.

— Довольны ли игрой двух ведущих звеньев? Ждать ли перестановок ко второму матчу?

— Для того, чтобы принять решения, надо проанализировать матч. Возможно, что-то сделаем. Возможно, что-то поменяем. Доволен самоотдачей — это самое важное. Ребята отдаются игре, хотят побеждать.