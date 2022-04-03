Гатиятулин — об отсутствии Седлака и Пулккинена: «Пришлось менять сочетания, это оставило отпечаток»
Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (2:3, 0-1) в первом матче финала Восточной конференции.
— Как и предполагали, была упорная борьба с первой до последней секунды, — отметил Гатиятулин. — В конце были моменты, чуть-чуть не хватило в завершении. Все ребята молодцы, выполняли игровое задание, отдавались игре в каждом эпизоде. Разберем ошибки и будем готовиться к следующему матчу.
— Насколько вы почувствовали, что «Трактор» без Седлака и Пулккинена — другая команда?
— Понятно, что игроки разного стиля. То, что требовалось от ребят, они выполняли. Пришлось менять сочетания, это оставило отпечаток. Такая ситуация. Ничего не остается, как готовиться к следующему матчу.
— Когда легионеры вернутся в состав?
— Ждем. Как только будут готовы, они вернуться в состав.
— Что делать, чтобы больше создавать моментов у чужих ворот?
— Разберем матч, проанализируем, посмотрим по линиям, что получалось, что — нет. Все приходит только через работу. Надо выходить и переламывать.
— Довольны ли игрой двух ведущих звеньев? Ждать ли перестановок ко второму матчу?
— Для того, чтобы принять решения, надо проанализировать матч. Возможно, что-то сделаем. Возможно, что-то поменяем. Доволен самоотдачей — это самое важное. Ребята отдаются игре, хотят побеждать.
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
1 - 0
|1 - 0
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 1
|0 - 1
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|3.04
|15:00
|
Металлург – Трактор
|3 : 2