Гусев первым в истории КХЛ набрал 80 очков в двух регулярных чемпионатах

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев забил победный гол в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (2:1 ОТ).

Эта шайба стала для 31-летнего россиянина 80-м (20+60) очком в регулярном чемпионате.

Как информирует пресс-служба КХЛ, Гусев стал первым игроком в истории КХЛ, набравшим 80 очков в двух «регулярках».

80 и больше очков за регулярный чемпионат в истории КХЛ набирали:

85 — Сергей Мозякин («Металлург») в сезоне-2016/17;

82 — Никита Гусев (СКА) в сезоне-2018/19;

80 — Александр Радулов («Салават Юлаев») в сезоне-2010/11 и Гусев («Динамо» Москва) в сезоне-2023/24).