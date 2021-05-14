Экс-вратарь рижского «Динамо» Станислав Галимов в интервью «СЭ» прокомментировал неудачное выступление команды в сезоне-2020/21.

Латвийцы заняли последнюю строчку в Западной конференции, набрав только 28 очков в 60 матчах — меньше всех в лиге.

— Можете объяснить, почему у Петериса Скудры, команды которого всегда отличались системной обороной, не получилось выстроить эту систему в «Динамо»?

— Сложный вопрос. У нас играло много парней, которые еще в прошлом сезоне выступали в МХЛ. Им не хватало опыта — пацаны по 19-20 лет. У игроков не хватало мастерства, чтобы понять его систему. Тем более она оказалась новой для всех, никто не знал его требований. Петерис пытался все донести, мы тренировались, а потом резко уходили на карантин.

Какое-то время были без льда. Еще по ходу сезона приходили новые игроки. Доходило до того, что ты заходишь в раздевалку, а там постоянно кто-то новенький. А когда все заболели, поменялось полкоманды. Думаю, Петерису не хватило времени, плюс сказалась текучка игроков и неопытный состав.

— Петерис в одном интервью говорил, что раздевалка в начале сезона была «пустая».

— Да, верно. Не было ни одного сплочения, ни одного командного ужина. Иностранцы были сами по себе, латвийцы сами по себе. Мы (русские ребята) вроде пытались что-то сделать, но ничего не получалось. В раздевалке не было рабочей атмосферы.

— «Динамо» собралось позже всех команд КХЛ. Как проходила предсезонка?

— Ее практически не было. Когда прилетели русские игроки, нас поселили в отдельную раздевалку, и мы тренировались сами по себе из-за карантина. Потом вышли с него, потренировались немного все вместе и начали играть. Не хватило ни зала, ни льда.

(Михаил Скрыль)

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