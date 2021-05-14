Вратарь Игорь Бобков прокомментировал свой переход в «Ак Барс».

«Очень рад попасть в один из топовых клубов лиги, который всегда борется за самые высокие места. Я хорошо знаю Александра Бурмистрова и Тимура Билялова, они и другие знакомые ребята рассказывали много хорошего о клубе, болельщиках и городе. У «Ак Барса» может быть только одна цель — Кубок Гагарина. И моя задача — сделать всё возможное для этого», — приводит официальный сайт «Ак Барса» слова Бобкова.

Генеральный менеджер казанского клуба Рафик Якубов выразил уверенность в том, что Бобков составит сильный тандем вратарей вместе с Тимуром Биляловым.

«Мы рады видеть Игоря в составе «Ак Барса». Это солидный вратарь, соответствующий уровню топ-клуба КХЛ. Для нас важно иметь российскую бригаду разноплановых вратарей. Бобков в хорошем возрасте — это опытный игрок, уже ставший обладателем Кубка Гагарина, и готовый повторить успех. Уверены, что Игорь готов составить сильный тандем с Тимуром Биляловым», — цитирует официальный сайт казанцев Якубова.

30-летний Бобков подписал контракт с «Ак Барсом» сроком на один год. В минувшем сезоне вратарь выступал за «Авангард».