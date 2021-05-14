Кари Ялонен станет главным тренером «Куньлуня»

Как стало известно «СЭ», финский специалист Кари Ялонен станет новым главным тренером «Куньлуня».

В минувшем сезоне китайский клуб тренировал Алексей Ковалев.

Ялонен уже работал в КХЛ. С 2011 по 2013 год он работал в «Торпедо», а в сезоне-2013/14 «Лев» под его руководством вышел в финал Кубка Гагарина.

Последним местом работы 61-летнего Ялонена был швейцарский «Берн», откуда финна уволили в марте прошлого года.

В минувшем сезоне КХЛ «Куньлунь» занял последнее место в Восточной конференции с 12 победами в 60 играх.

(Артур Хайруллин)