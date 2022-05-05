Вайсфельд — о 41-летнем Попове: «Если бы таких ветеранов у нас было человек десять, стоило бы задуматься об истинном уровне лиги»
Экс-генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд в интервью «СЭ» оценил игру форварда ЦСКА Александра Попова, которого признали MVP Кубка Гагарина-2022.
— То, что совершил в финале 41-летний форвард ЦСКА Александр Попов, можно назвать словом «подвиг»?
— Безусловно! Не в курсе, как точно звучит диагноз, но травма, судя по всему, серьезная — раз игрок даже не вышел на церемонию награждения. Вообще Попов — уникальное явление в нашем хоккее. В голове не укладывается, что в 41 год можно так играть, да еще стать MVP Кубка Гагарина!
Конечно, здесь все зависит не только от подготовки, но и от индивидуальных особенностей организма. Кто-то уже в 30 лет превращается в старика. А Попов, которому в августе стукнет 42, по-прежнему носится по площадке, ни в чем не уступая молодым. Пока неизвестно, сколько времени займет восстановление, но в любом случае руководители ЦСКА правильно сделали, что сразу после финала предложили форварду продлить контракт еще на сезон.
— Если игрок в 41 год смотрится лучше молодых, это говорит о его мастерстве? Или об уровне нашего хоккея?
— Если бы таких ветеранов у нас было человек десять, тогда действительно стоило бы задуматься об истинном уровне лиги. Но Александр — исключение из правил.
Да, в седьмом матче финала он стал лучшим игроком по такому показателю, как средняя скорость. Этому есть объяснение. У Попова идеальная техника катания. Что позволяет быстро перемещаться по льду, не затрачивая много сил.
Напрашивается параллель с Максимом Афиногеновым. Когда-то энхаэловский скаут сказал мне: «Даже если бы Макс ничего не умел, с таким катанием у него все равно был бы шанс в НХЛ». Натренировать это невозможно — дар свыше. Иначе мастера калибра Афиногенова и Попова появлялись бы регулярно. А они — товар штучный.
— Попова признали MVP Кубка Гагарина. За кого проголосовали бы вы?
— За него же. Весь плей-офф Попов был одним из лучших и абсолютно заслуженно получил MVP. Из полевых конкурировать с ним мог разве что Нестеров, тоже очень стабильный хоккеист. А вот если бы чемпионом стала «Магнитка», я бы выбрал Кошечкина.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4