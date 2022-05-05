Экс-генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд в интервью «СЭ» оценил игру форварда ЦСКА Александра Попова, которого признали MVP Кубка Гагарина-2022.

— То, что совершил в финале 41-летний форвард ЦСКА Александр Попов, можно назвать словом «подвиг»?

— Безусловно! Не в курсе, как точно звучит диагноз, но травма, судя по всему, серьезная — раз игрок даже не вышел на церемонию награждения. Вообще Попов — уникальное явление в нашем хоккее. В голове не укладывается, что в 41 год можно так играть, да еще стать MVP Кубка Гагарина!

Конечно, здесь все зависит не только от подготовки, но и от индивидуальных особенностей организма. Кто-то уже в 30 лет превращается в старика. А Попов, которому в августе стукнет 42, по-прежнему носится по площадке, ни в чем не уступая молодым. Пока неизвестно, сколько времени займет восстановление, но в любом случае руководители ЦСКА правильно сделали, что сразу после финала предложили форварду продлить контракт еще на сезон.

— Если игрок в 41 год смотрится лучше молодых, это говорит о его мастерстве? Или об уровне нашего хоккея?

— Если бы таких ветеранов у нас было человек десять, тогда действительно стоило бы задуматься об истинном уровне лиги. Но Александр — исключение из правил.

Да, в седьмом матче финала он стал лучшим игроком по такому показателю, как средняя скорость. Этому есть объяснение. У Попова идеальная техника катания. Что позволяет быстро перемещаться по льду, не затрачивая много сил.

Напрашивается параллель с Максимом Афиногеновым. Когда-то энхаэловский скаут сказал мне: «Даже если бы Макс ничего не умел, с таким катанием у него все равно был бы шанс в НХЛ». Натренировать это невозможно — дар свыше. Иначе мастера калибра Афиногенова и Попова появлялись бы регулярно. А они — товар штучный.

— Попова признали MVP Кубка Гагарина. За кого проголосовали бы вы?

— За него же. Весь плей-офф Попов был одним из лучших и абсолютно заслуженно получил MVP. Из полевых конкурировать с ним мог разве что Нестеров, тоже очень стабильный хоккеист. А вот если бы чемпионом стала «Магнитка», я бы выбрал Кошечкина.