Форварда «Куньлуня» Родуолда обменяли в «Трактор»

Как сообщал «СЭ», нападающего «Куньлуня» Джека Родуолда обменяли в «Трактор».

О переходе сообщается на официальном сайте «Трактора».

По условиям сделки, китайский клуб взамен получил денежную компенсацию. Контракт 29-летнего канадца рассчитан до 30 апреля 2024 года.

В текущем сезоне Родуолд набрал 16 (6+10) очков в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В прошлом сезоне в активе форварда было 27 (12+15) очков.