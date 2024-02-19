Форвард «Витязя» Уилсон рассказал, что готов продолжить выступление в КХЛ

Нападающий «Витязя» Скотт Уилсон рассказал, что готов продолжить выступления в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

В апреле у 31-летнего канадца истекает контракт с клубом.

«В начале марта у меня родится еще один ребенок. У меня будет трое детей, так что я должен поговорить с женой, чтобы узнать о наших планах. Но я готов вернуться сюда [в Россию]. Мне здесь было хорошо», — цитирует игрока ТАСС.

Также Уилсон рассказал, что привезет из России в Канаду шапки-ушанки.

В этом сезоне форвард провел 34 матча и набрал 29 (20+9) очков.