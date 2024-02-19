Броадхерст подписал новый контракт с «Амуром» с зарплатой 70 миллионов рублей

Как стало известно «СЭ», «Амур» продлил на два года контракт с нападающим Алексом Броадхерстом. Зарплата форварда составит 70 миллионов рублей за сезон.

В нынешнем сезоне 30-летний американец провел в составе хабаровской команды 19 матчей, в которых набрал 8 (4+4) очков.

«Амур» занимает 8-е место в Восточной конференции, набрав 70 очков в 65 матчах.