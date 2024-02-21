Толчинский: «У СКА шикарная арена. Играть — одно удовольствие»

Форвард СКА Сергей Толчинский поделился мнением о выступлении на новой арене петербургского клуба.

— Вообще, в лиге осталось мало больших арен. И переходить с «канадки» на просторную, такую, как в Нижнем, лично мне непросто, — приводит слова Толчинского «РБ Спорт». — «Торпедо» этим пользуется, имеет преимущество, когда играет дома. Но это и в обратном направлении работает.

— «СКА Арену» можно назвать «канадкой»?

— Да, по размерам это «канадка».

— Как идет адаптация на ней?

— Потихоньку приживаемся, обставляемся. Каждый день приезжают какие-то полочки, шкафчики, элементы декораций. Все это создает уют в раздевалке и других помещениях. Ну, как это и бывает при новоселье.

— В воскресенье на «СКА Арене» была супруга Павла Буре, легендарного хоккеиста. Так она сказала, что арена в Питере — лучше, чем стадионы в Северной Америке, потому что они там старенькие.

— Да? У нас и правда крутая, шикарная арена. Играть — одно удовольствие. На каждом матче собирается больше 20 тысяч зрителей, это солд-аут. Спасибо, конечно, болельщикам. Надо и дальше радовать их победами.