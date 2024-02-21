Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:07

Толчинский: «У СКА шикарная арена. Играть — одно удовольствие»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Форвард СКА Сергей Толчинский поделился мнением о выступлении на новой арене петербургского клуба.

— Вообще, в лиге осталось мало больших арен. И переходить с «канадки» на просторную, такую, как в Нижнем, лично мне непросто, — приводит слова Толчинского «РБ Спорт». — «Торпедо» этим пользуется, имеет преимущество, когда играет дома. Но это и в обратном направлении работает.

— «СКА Арену» можно назвать «канадкой»?

— Да, по размерам это «канадка».

— Как идет адаптация на ней?

— Потихоньку приживаемся, обставляемся. Каждый день приезжают какие-то полочки, шкафчики, элементы декораций. Все это создает уют в раздевалке и других помещениях. Ну, как это и бывает при новоселье.

— В воскресенье на «СКА Арене» была супруга Павла Буре, легендарного хоккеиста. Так она сказала, что арена в Питере — лучше, чем стадионы в Северной Америке, потому что они там старенькие.

— Да? У нас и правда крутая, шикарная арена. Играть — одно удовольствие. На каждом матче собирается больше 20 тысяч зрителей, это солд-аут. Спасибо, конечно, болельщикам. Надо и дальше радовать их победами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-tolchinskij-ska-arena-po-razmeram-kanadka/
Сергей Толчинский
КХЛ
ХК СКА
1
0
Читайте также
«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси» в матче НХЛ
Путин обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием 29 февраля
Умер военный блогер Андрей Морозов
Путин вручил госнаграды воинским частям Воздушно-космических сил
В Сочи иностранец до смерти избил оскорбившую его россиянку
Задержан подозреваемый в попытке убийства правоохранителя в Лобне по заданию Киева
Популярное видео
Ларионов vs Сизов, «Трактор», «Сибирь» мимо плей-офф
«Металлург» проводил Зарипова: репортаж из Магнитогорска
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард «Торпедо» Кручинин о поражении в тысячном матче команды в КХЛ: «Очень гадкое чувство»

Ларионов — о поражении от «Спартака»: «К сожалению, происходят вещи, которые трудно объяснить»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 65 43 22 90
2 Металлург Мг 65 41 24 89
3 Сал. Юлаев 65 40 25 86
4 Ак Барс 65 39 26 80
5 Автомобилист 66 35 31 78
6 Трактор 65 34 31 74
7 Лада 65 29 36 72
8 Амур 65 29 36 70
9 Нефтехимик 66 26 40 66
10 Сибирь 65 27 38 64
11 Адмирал 65 21 44 53
12 Барыс 65 20 45 48
Западная конференция И В П О
1 СКА 66 45 21 93
2 Динамо М 65 43 22 92
3 Локомотив 65 42 23 89
4 Спартак 66 39 27 86
5 Северсталь 65 36 29 80
6 Торпедо 66 34 32 74
7 ЦСКА 65 32 33 71
8 Динамо Мн 66 31 35 67
9 Куньлунь РС 65 23 42 52
10 Сочи 66 22 44 51
11 Витязь 65 20 45 47
Результаты / календарь
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
21.02 17:00
Сал. Юлаев – Адмирал
 - : -
21.02 19:30
Ак Барс – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости