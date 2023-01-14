Форвард «Спартака» Принс о серии поражений: «Возможно, пауза повлияла на нас, после нее мы перестали выигрывать»
Нападающий «Спартака» Шейн Принс прокомментировал поражение от «Трактора» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ, которое стало для красно-белых четвертым подряд.
«Несколько наших ошибок привели к пропущенным голам. У нас были свои моменты, но мы их не реализовали. Нужно отдать должное вратарю соперника, он играл хорошо. Уже шесть недель прошлого с того, что мы стали мало побеждать. Нам нужно снова найти то, что помогало команде выигрывать. Перед паузой у нас было много хороших матчей, а после нее мы уже перестали выигрывать. Возможно, это действительно так повлияло», — приводит «РБ Спорт» слова Принса.
«Спартак» занимает седьмое место в таблице Западной конференции с 51 очком в 51 матче.
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