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Сегодня, 12:45

Шабанов: «Трактору» нужно делать результат. Тогда мы точно будем в плей-офф»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Трактора» Максим Шабанов после победы над «Спартаком» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ рассказал, что нужно его команде для попадания в плей-офф.

«Уверен ли я, что мы будем в плей-офф? Не люблю загадывать. Нам просто нужно идти от матча к матчу, выполнять тренерскую установку и делать результат. Тогда мы точно будем в плей-офф», — приводит «РБ Спорт» слова Шабанова.

«Трактор» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 50 очками в 51 матче.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-shabanov-traktoru-nuzhno-delat-rezul-tat-togda-my-tochno-budem-v-plej-off/
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