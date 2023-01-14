Шабанов: «Трактору» нужно делать результат. Тогда мы точно будем в плей-офф»
Нападающий «Трактора» Максим Шабанов после победы над «Спартаком» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ рассказал, что нужно его команде для попадания в плей-офф.
«Уверен ли я, что мы будем в плей-офф? Не люблю загадывать. Нам просто нужно идти от матча к матчу, выполнять тренерскую установку и делать результат. Тогда мы точно будем в плей-офф», — приводит «РБ Спорт» слова Шабанова.
«Трактор» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 50 очками в 51 матче.
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