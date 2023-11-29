Серебряков — о победной серии СКА: «Мы многое переработали, стали строже относиться к себе»
Вратарь СКА Никита Серебряков поделился впечатлениями от победы над московским «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (5:3).
«Эмоции отличные. Обыграли конкурента — можно сказать, игра была за четыре очка. Матч был тяжелым, но самое главное, что выиграли. В «Динамо» собраны мастера высокого уровня, системная команда. У нас было много меньшинства — в эти моменты мы немножко отдавали игру. Но ребята все равно красавцы, кто играл в меньшинстве — мы много чего не дали сделать «Динамо». Заслуженная победа», — приводит «Спорт День за Днем» слова Серебрякова.
Также он прокомментировал победную серию команды из девяти матчей подряд.
«Мы сделали многое для такое серии, через многое прошли, переработали, где-то что-то подправили. Самое главное — начали играть в ту игру, которую нам прививают, начали строже играть в обороне, стали строже относиться к себе, если можно так сказать. За счет коллектива и командной игры, я считаю, мы показываем хорошую игру», — добавил хоккеист.
На данный момент клуб из Санкт-Петербурга занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции с 44 очками после 35 игр. 1 декабря СКА на своем льду примет «Витязь».
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