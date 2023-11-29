ЦСКА — «Динамо Минск»: прямая трансляция матча КХЛ
Матч КХЛ ЦСКА — «Динамо Минск» начнется в 19.30 мск
ЦСКА и «Динамо Минск» в среду, 29 ноября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве. Начало — 19.30 по московскому времени.
Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport и на телеканале КХЛ. Ключевые события игры ЦСКА — «Динамо Минск» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
ЦСКА набрал 40 очков и занимает 6-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Динамо Минск» 34 балла, команда находится на 8-м месте Западной конференции.
Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|37
|25
|12
|54
|2
|Авангард
|34
|22
|12
|47
|3
|Лада
|37
|19
|18
|46
|4
|Ак Барс
|36
|21
|15
|44
|5
|Сал. Юлаев
|35
|21
|14
|43
|6
|Трактор
|36
|19
|17
|42
|7
|Автомобилист
|37
|19
|18
|42
|8
|Сибирь
|37
|17
|20
|39
|9
|Амур
|36
|14
|22
|35
|10
|Нефтехимик
|36
|14
|22
|35
|11
|Адмирал
|34
|10
|24
|27
|12
|Барыс
|36
|10
|26
|27
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|37
|24
|13
|51
|2
|Динамо М
|36
|24
|12
|51
|3
|Локомотив
|34
|22
|12
|46
|4
|СКА
|35
|22
|13
|44
|5
|Торпедо
|36
|20
|16
|43
|6
|ЦСКА
|35
|19
|16
|40
|7
|Северсталь
|36
|16
|20
|37
|8
|Динамо Мн
|34
|15
|19
|34
|9
|Сочи
|36
|14
|22
|30
|10
|Витязь
|36
|13
|23
|30
|11
|Куньлунь РС
|38
|12
|26
|29
Результаты / календарь
19.11
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23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
|29.11
|16:30
|
Авангард – Витязь
|- : -
|29.11
|19:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|29.11
|19:30
|
ЦСКА – Динамо Мн
|- : -
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