Брендан Лайпсик: «Должен был вернуться еще месяц назад, но получил еще одну травму»
Нападающий СКА Брендан Лайпсик подвел итоги матча с «Динамо» (3:2) и рассказал о своём самочувствии после возвращения.
— Плотная игра, пропустили несколько шайб в конце. В принципе, мы хорошо провели матч, отталкиваясь от своей игры. У меня сегодня был первый матч после 12-недельного перерыва. Счастлив наконец-то вернуться.
— Как себя чувствуете, полностью восстановились?
— Да. У меня было несколько травм, восстановился от одной, потом снова получил травму. Должен был вернуться еще месяц назад. Сейчас чувствую себя полностью здоровым и готов играть оставшуюся часть сезона перед плей-офф.
В сезоне-2023/24 Лайпсик набрал 4 (2+2) очка в 12 матчах за СКА.
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|7
|Северсталь
|42
|19
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|18
|23
|40
|9
|Куньлунь РС
|43
|15
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|10
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|11
|Витязь
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|25.12
|12:00
|
Амур – Нефтехимик
|4 : 1
|25.12
|19:30
|
ЦСКА – Сал. Юлаев
|3 : 4 ОТ
|25.12
|19:30
|
Динамо М – СКА
|2 : 3
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