ЦСКА — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ

«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

Матч состоялся в Москве 25 декабря. Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Салават Юлаев» идет на третьем месте в таблице Восточной конференции с 55 очками в 42 матчах.

ЦСКА потерпел четвертое поражение подряд, армейцы занимают шестую строчку в таблице Западной конференции с 48 очками в 43 играх.