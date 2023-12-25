Эрик О'Делл о поражении «Динамо» от СКА: «Такие игры случаются. Мы играли хорошо»
Нападающий «Динамо» Эрик О'Делл прокомментировал поражение от СКА (2:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
— Хорошая, быстрая игра. Встретились две хорошие команды. Соперник выиграл. Но обе команды создали достаточное количество моментов.
— «Дианмо» создавало много моментов, особенно в первом периоде. Почему подвела реализация?
— Вратарь СКА сыграл отлично. У нас было много хороших эпизодов. Большинство не сработало, были почти стопроцентные моменты. Зато СКА реализовал свои.
— Чего не хватило в большинстве?
— Мы хорошо действовали, много создавали. Иногда бывает, что шайба просто не идет в ворота. Сегодня не зашла — зайдет завтра. Такие игры случаются.
— К вам с Кудрявцевым в последних играх ставили Никиту Гусева. Сегодня вернули Рашевского.
— Да, отлично получилось. Когда к нам перевели Раша, он помогал создавать моменты, и у нас получилось их реализовать. Команда в принципе сегодня играла хорошо, но побеждает тот, кто забивает больше.
— Сегодня была последняя в этом году домашняя игра. Все обычно подводят итоги в конце года. Какие итоги вы бы выделили для «Динамо»?
— Отличный год! Если бы в начале мне сказали, что мы будем среди лидеров в таблице, мы были бы счастливы. Так оно и получается. Мы здорово играем. После Нового года у нас еще много матчей, надо продолжать в том же духе.
СКА прервал серию «Динамо» из четырех побед подряд. Бело-голубые идут на втором месте в таблице Западной конференции с 62 очками в 44 матчах.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|43
|27
|16
|59
|2
|Авангард
|41
|27
|14
|57
|3
|Сал. Юлаев
|42
|26
|16
|55
|4
|Лада
|44
|22
|22
|53
|5
|Трактор
|43
|23
|20
|51
|6
|Автомобилист
|44
|23
|21
|51
|7
|Ак Барс
|43
|24
|19
|50
|8
|Сибирь
|44
|20
|24
|47
|9
|Амур
|43
|18
|25
|44
|10
|Нефтехимик
|43
|15
|28
|39
|11
|Адмирал
|41
|13
|28
|35
|12
|Барыс
|43
|13
|30
|33
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|44
|29
|15
|62
|2
|Динамо М
|44
|29
|15
|62
|3
|Локомотив
|41
|27
|14
|57
|4
|СКА
|43
|28
|15
|57
|5
|Торпедо
|43
|26
|17
|55
|6
|ЦСКА
|43
|22
|21
|48
|7
|Северсталь
|42
|19
|23
|45
|8
|Динамо Мн
|41
|18
|23
|40
|9
|Куньлунь РС
|43
|15
|28
|35
|10
|Сочи
|43
|14
|29
|33
|11
|Витязь
|43
|14
|29
|33
|25.12
|12:00
|
Амур – Нефтехимик
|4 : 1
|25.12
|19:30
|
ЦСКА – Сал. Юлаев
|3 : 4 ОТ
|25.12
|19:30
|
Динамо М – СКА
|2 : 3