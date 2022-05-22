Стала известна зарплата нападающего СКА Галимова по новому контракту

Форвард Эмиль Галимов получит за 4 сезона в СКА 140 миллионов

В это межсезонье нападающий Эмиль Галимов подписал четырехлетний контракт со СКА.

Как стало известно «СЭ», в следующем сезоне зарплата Галимова составит 20 миллионов рублей.

В каждом из трех последующих игрок получит по 40 миллионов рублей за сезон.

30-летний Галимов в прошедшем сезоне в регулярке провел 49 матчей, в которых набрал 15 (5+10) очков. В плей-офф у него 13 матчей и 5 (1+4) очков.

За свою карьеру он также выступал за «Ак Барс», «Нефтехимик» и «Локомотив».