Нападающий Голдобин получил два предложения от клубов НХЛ

Выступавший в прошлом сезоне за магнитогорский «Металлург» нападающий Николай Голдобин до сих пор не подписал контракт с клубом.

Как стало известно «СЭ», Голдобин получил два предложения от клубов НХЛ. Ранее сообщалось о том, что сам игрок рассчитывает продолжить карьеру в Северной Америке.

По нашей информации, один из заинтересованных клубов НХЛ готов предложить Голдобину место в топ-6 нападения.

В минувшем сезоне 26-летний хоккеист провел 42 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 39 (16+23) очков. Также на его счету 18 (8+10) баллов в 23 встречах плей-офф. Его «Металлург» проиграл ЦСКА в финале Кубка Гагарина (3-4).