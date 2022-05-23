Гость эфира «СЭ» — наш постоянный эксперт в сезоне-2020/21 Николай Лемтюгов, который отработал последний сезон ассистентом главного тренера в «Стальных лисах» — молодежной команде «Металлурга».

Он расскажет Михаилу Зислису и Алексею Шевченко о своей тренерской работе — и, конечно, будет еще много других тем. Не пропустите!

Начало эфира на YouTube-канале «СЭ» — в 12.00.