Форвард «Сибири» Чесалин из-за травмы пропустит около 5 недель

Нападающий «Сибири» Евгений Чесалин получил травму, информирует пресс-служба новосибирского клуба в Twitter.

На восстановление 33-летнего форварда уйдет около 5 недель. Сообщается, что травму хоккеист получил 13 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:4).

В нынешнем сезоне Чесалин провел 5 матчей и не отметился результативными действиями.