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Форвард «Сибири» Чесалин из-за травмы пропустит около 5 недель

13:50
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Нападающий «Сибири» Евгений Чесалин получил травму, информирует пресс-служба новосибирского клуба в Twitter.

На восстановление 33-летнего форварда уйдет около 5 недель. Сообщается, что травму хоккеист получил 13 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:4).

В нынешнем сезоне Чесалин провел 5 матчей и не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/hcsibir/status/1438089961505529860

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Александр Кравченко все материалы автора

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