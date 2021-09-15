Форвард «Сибири» Чесалин из-за травмы пропустит около 5 недель
13:50
Нападающий «Сибири» Евгений Чесалин получил травму, информирует пресс-служба новосибирского клуба в Twitter.
На восстановление 33-летнего форварда уйдет около 5 недель. Сообщается, что травму хоккеист получил 13 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:4).
В нынешнем сезоне Чесалин провел 5 матчей и не отметился результативными действиями.
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