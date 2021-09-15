«Амур» прервал серию из 5 поражений, победив «Северсталь»

«Амур» обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Хабаровске и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Главным героем встречи стал форвард «Амура» Давид Томашек, в активе которого победная шайба в концовке третьего периода, а также две результативные передачи. У «Северстали» отличились Никита Гуслистов и Якоб Стенквист.

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«Амур» (Хабаровск) — «Северсталь» (Череповец) — 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

Голы: Ленц — 1 (Файзуллин, Томашек), 5:06 — 1:0. Гуслистов — 1 (бол., Рооба), 7:13 — 1:1. Терещенко — 2 (Ленц, Томашек), 12:35 — 2:1. Стенквист — 2 (бол., Рыков), 42:04 — 2:2. Томашек — 3, 56:01 — 3:2.

Вратари: Аликин — Шугаев (58:56).

Штраф: 10 — 2.

Броски: 30 (15+6+9) — 29 (8+11+10).

Судьи: Букин, Фатеев.

15 сентября. Хабаровск. Платинум-Арена.