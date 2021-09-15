Загидулин — о возвращении в «Магнитку»: «Весь сезон в «Калгари» мне говорили, что все отлично, а потом не предложили контракт»
Вратарь магнитогорского «Металлурга» Артем Загидулин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возвращение в КХЛ из Северной Америки.
— Какие впечатления от возвращения в «Магнитку»?
— Только положительные. Рад вернуться в родную команду, откуда я выпустился. Все получилось неожиданно. Ждал предложения в Северной Америке, но ничего не получил — и вернулся в родную команду.
— Насколько вы близки или далеки от оптимальных кондиций?
— Все это время я ходил в зал, тренировался. На льду еще надо немного вкатиться и набрать игровую форму.
— Правильно понимаю, что «Калгари» попросту не предложил вам новый контракт?
— Да, совершенно верно.
— «Калгари» вызывал вас в «пузырь», в тренировочные лагеря. Вы два сезона провели в фарм-клубе, сыграли один матч в НХЛ. На основании этого можно сделать вывод, что на вас рассчитывали. Генменеджер клуба объяснил, почему с вами расстались?
— Нет. Весь сезон мне говорили, что все отлично, а потом просто не предложили контракт. На этом все закончилось.
— Права остались у «Калгари»?
— Нет, я стал свободным агентом.
— В «Металлург» вы вернулись только третьим вратарем. Понимаете, что получить игровое время будет непросто?
— Понятно, что непросто. Надо работать над собой. У нас хорошая конкуренция, которая только поможет нам.
В апреле 2019 года Загидулин подписал двусторонний контракт с «Калгари». Два сезона голкипер провел в АХЛ за фарм-клуб «Стоктон Хит». В прошлом регулярном чемпионате Артем дебютировал в НХЛ и отразил 9 бросков из 11 в матче с «Оттавой» за 28 минут после выхода на замену. После сезона «Калгари» не предложил Загидулину новое соглашение. 13 сентября «Металлург» объявил о подписании двустороннего контракта с вратарем до конца сезона-2021/22.
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