Вратарь магнитогорского «Металлурга» Артем Загидулин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возвращение в КХЛ из Северной Америки.

— Какие впечатления от возвращения в «Магнитку»?

— Только положительные. Рад вернуться в родную команду, откуда я выпустился. Все получилось неожиданно. Ждал предложения в Северной Америке, но ничего не получил — и вернулся в родную команду.

— Насколько вы близки или далеки от оптимальных кондиций?

— Все это время я ходил в зал, тренировался. На льду еще надо немного вкатиться и набрать игровую форму.

— Правильно понимаю, что «Калгари» попросту не предложил вам новый контракт?

— Да, совершенно верно.

— «Калгари» вызывал вас в «пузырь», в тренировочные лагеря. Вы два сезона провели в фарм-клубе, сыграли один матч в НХЛ. На основании этого можно сделать вывод, что на вас рассчитывали. Генменеджер клуба объяснил, почему с вами расстались?

— Нет. Весь сезон мне говорили, что все отлично, а потом просто не предложили контракт. На этом все закончилось.

— Права остались у «Калгари»?

— Нет, я стал свободным агентом.

— В «Металлург» вы вернулись только третьим вратарем. Понимаете, что получить игровое время будет непросто?

— Понятно, что непросто. Надо работать над собой. У нас хорошая конкуренция, которая только поможет нам.

В апреле 2019 года Загидулин подписал двусторонний контракт с «Калгари». Два сезона голкипер провел в АХЛ за фарм-клуб «Стоктон Хит». В прошлом регулярном чемпионате Артем дебютировал в НХЛ и отразил 9 бросков из 11 в матче с «Оттавой» за 28 минут после выхода на замену. После сезона «Калгари» не предложил Загидулину новое соглашение. 13 сентября «Металлург» объявил о подписании двустороннего контракта с вратарем до конца сезона-2021/22.