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11 декабря, 16:37

Форвард «Локомотива» Шалунов — о ЧМ-2022: «Думаю, в финал пройдут Аргентина и Франция. Победит Аргентина»

Алина Савинова
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Форвард «Локомотива» Максим Шалунов высказался о результатах команды в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ.

«Набранные очки — это не главное. Важно, что я помогаю своей команде. Я рад этому. Думаю, подводить итоги можно только после сезона. Могу сказать, что для меня это непривычно, но какой-то большой усталости не чувствую. Эмоций на игры хватает. В целом, считаю, что 68 матчей — это вообще отлично. Меньше не надо», — приводит Metaratings.ru слова Шалунова.

Также он поделился мнением о чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре.

«Я не фанат, но вчера видел, что Марокко обыграло Португалию. Все в шоке, я тоже. Они, думаю, главная сенсация. Думаю, в финал пройдут Аргентина и Франция. Победитель? Аргентина», — добавил хоккеист.

В рамках полуфинала мирового первенства 13 декабря встретятся сборные Аргентины и Хорватии, а 14 декабря Франция сыграет с Марокко. Обе игры начнутся в 22.00 по московскому времени.

Финал чемпионата мира по футболу-2022 состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил».

Источник: https://metaratings.ru/news/khokkeist-lokomotiva-shalunov-videl-chto-marokko-obygralo-portugaliyu-vse-v-shoke-ya-tozhe-1436841/
Максим Шалунов
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КХЛ
Чемпионат мира по футболу
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Западная конференция И В П О
1 СКА 41 33 8 69
2 Локомотив 40 24 16 54
3 ЦСКА 38 24 14 53
4 Торпедо 39 23 16 49
5 Динамо М 40 21 19 49
6 Спартак 41 20 21 46
7 Витязь 40 18 22 44
8 Динамо Мн 40 17 23 42
9 Северсталь 39 14 25 37
10 Куньлунь 41 14 27 32
11 Сочи 38 5 33 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 39 28 11 59
2 Металлург 39 24 15 52
3 Сибирь 42 24 18 51
4 Сал. Юлаев 39 21 18 49
5 Адмирал 40 22 18 49
6 Авангард 39 21 18 46
7 Ак Барс 39 18 21 43
8 Амур 38 16 22 38
9 Барыс 40 17 23 37
10 Нефтехимик 39 17 22 35
11 Трактор 41 15 26 35
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Автомобилист – Адмирал
 - : -
19.12 17:00
Металлург – Амур
 - : -
19.12 17:00
Сал. Юлаев – Авангард
 - : -
19.12 17:00
Трактор – Сибирь
 - : -
19.12 19:00
Ак Барс – Куньлунь
 - : -
19.12 19:00
Локомотив – Сочи
 - : -
19.12 19:00
Нефтехимик – Барыс
 - : -
19.12 19:00
Торпедо – Северсталь
 - : -
19.12 19:10
Динамо Мн – ЦСКА
 - : -
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СКА – Витязь
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