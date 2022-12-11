Шалунов: «Вдвойне приятно находиться на Матче звезд в родном городе, это честь для меня»

Нападающий «Локомотива» и сборной дивизиона Тарасова Максим Шалунов поделился эмоциями от Матча звезд КХЛ.

В игре за третье место команда дивизиона Тарасова обыграла соперников из дивизиона Чернышева (11:10 Б).

«Прекрасно, что Матч звезд прошел в моем родном городе. Год назад все отменили, но отлично, что сохранили в Челябинске. Мне вдвойне приятно здесь находиться, это честь для меня. Много знакомых и родных на трибунах. Все понравилось. И конкурсы, и матч, и ужин. (Смеется.) Отличная организация, не к чему придраться. Оптимальный вариант, что каждый день по три конкурса и игра. И болельщикам проще, и хоккеистам», — приводит слова Шалунова «РБ Спорт».