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11 декабря, 16:29

Вратарь Дорожко: «Пригласил бы на Матч звезд КХЛ Басту. Было бы классно увидеть его»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Вратарь «Витязя» и команды дивизиона Боброва Максим Дорожко прокомментировал «СЭ» итоги Матча звезд КХЛ и общение с рэпером ST, который стал помощником тренера.

— Победить в Матче звезд КХЛ приятно?

— Побеждать всегда приятно. Получил удовольствие от игры. Ради побед мы тренируемся и играем. Все очень классно.

— Следующий матч «Витязь» играет против СКА. Узнали поближе Романа Ротенберга, Дмитрия Яшкина, Александра Никишина?

— Да, мы хорошо общались и общаемся сейчас. Новые знакомства, новые друзья — это здорово. Но на льду друзей нет. Так что будем бороться и стараться выиграть.

— Никто из вратарей не любит пропускать. Что чувствовали во время игр Матча звезд?

— Пропускать, конечно, удовольствие такое себе. Но на Матче звезд все делается для зрелищности и удовольствия болельщиков. Мы это понимаем и сами получаем удовольствие от игры.

— На лавке команде помогал рэпер ST. Знали его треки? Как прошло общение?

— Знал, конечно. Постоянно слушаю его треки. Сейчас получилось познакомиться вживую. Стал моим помощником тренера. Нормально пообщались в раздевалке, обсудили хоккейные темы. Установка была такая: выходишь и ловишь, а мы забьем.

— Кого бы вы пригласили из других исполнителей на Матч звезд КХЛ?

— Не думал об этом, сложный вопрос. Наверное, Басту. Было бы классно увидеть его. Но сейчас все тоже супер. Очень классное мероприятие.

КХЛ
ХК Витязь
Матч звезд
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2 Локомотив 40 24 16 54
3 ЦСКА 38 24 14 53
4 Торпедо 39 23 16 49
5 Динамо М 40 21 19 49
6 Спартак 41 20 21 46
7 Витязь 40 18 22 44
8 Динамо Мн 40 17 23 42
9 Северсталь 39 14 25 37
10 Куньлунь 41 14 27 32
11 Сочи 38 5 33 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 39 28 11 59
2 Металлург 39 24 15 52
3 Сибирь 42 24 18 51
4 Сал. Юлаев 39 21 18 49
5 Адмирал 40 22 18 49
6 Авангард 39 21 18 46
7 Ак Барс 39 18 21 43
8 Амур 38 16 22 38
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11 Трактор 41 15 26 35
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 - : -
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Ак Барс – Куньлунь
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 - : -
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