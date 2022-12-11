Вратарь Дорожко: «Пригласил бы на Матч звезд КХЛ Басту. Было бы классно увидеть его»
Вратарь «Витязя» и команды дивизиона Боброва Максим Дорожко прокомментировал «СЭ» итоги Матча звезд КХЛ и общение с рэпером ST, который стал помощником тренера.
— Победить в Матче звезд КХЛ приятно?
— Побеждать всегда приятно. Получил удовольствие от игры. Ради побед мы тренируемся и играем. Все очень классно.
— Следующий матч «Витязь» играет против СКА. Узнали поближе Романа Ротенберга, Дмитрия Яшкина, Александра Никишина?
— Да, мы хорошо общались и общаемся сейчас. Новые знакомства, новые друзья — это здорово. Но на льду друзей нет. Так что будем бороться и стараться выиграть.
— Никто из вратарей не любит пропускать. Что чувствовали во время игр Матча звезд?
— Пропускать, конечно, удовольствие такое себе. Но на Матче звезд все делается для зрелищности и удовольствия болельщиков. Мы это понимаем и сами получаем удовольствие от игры.
— На лавке команде помогал рэпер ST. Знали его треки? Как прошло общение?
— Знал, конечно. Постоянно слушаю его треки. Сейчас получилось познакомиться вживую. Стал моим помощником тренера. Нормально пообщались в раздевалке, обсудили хоккейные темы. Установка была такая: выходишь и ловишь, а мы забьем.
— Кого бы вы пригласили из других исполнителей на Матч звезд КХЛ?
— Не думал об этом, сложный вопрос. Наверное, Басту. Было бы классно увидеть его. Но сейчас все тоже супер. Очень классное мероприятие.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|41
|33
|8
|69
|2
|Локомотив
|40
|24
|16
|54
|3
|ЦСКА
|38
|24
|14
|53
|4
|Торпедо
|39
|23
|16
|49
|5
|Динамо М
|40
|21
|19
|49
|6
|Спартак
|41
|20
|21
|46
|7
|Витязь
|40
|18
|22
|44
|8
|Динамо Мн
|40
|17
|23
|42
|9
|Северсталь
|39
|14
|25
|37
|10
|Куньлунь
|41
|14
|27
|32
|11
|Сочи
|38
|5
|33
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|39
|28
|11
|59
|2
|Металлург
|39
|24
|15
|52
|3
|Сибирь
|42
|24
|18
|51
|4
|Сал. Юлаев
|39
|21
|18
|49
|5
|Адмирал
|40
|22
|18
|49
|6
|Авангард
|39
|21
|18
|46
|7
|Ак Барс
|39
|18
|21
|43
|8
|Амур
|38
|16
|22
|38
|9
|Барыс
|40
|17
|23
|37
|10
|Нефтехимик
|39
|17
|22
|35
|11
|Трактор
|41
|15
|26
|35
|19.12
|17:00
|
Автомобилист – Адмирал
|- : -
|19.12
|17:00
|
Металлург – Амур
|- : -
|19.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|- : -
|19.12
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Ак Барс – Куньлунь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|19.12
|19:00
|
Нефтехимик – Барыс
|- : -
|19.12
|19:00
|
Торпедо – Северсталь
|- : -
|19.12
|19:10
|
Динамо Мн – ЦСКА
|- : -
|19.12
|19:30
|
СКА – Витязь
|- : -