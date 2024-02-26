Нападающий «Куньлуня» Лисин: «Когда впервые увидел «СКА Арену», был в приятном шоке»

Форвард «Куньлуня» Иван Лисин рассказал о первых впечатлениях от «СКА Арены».

«Очень крутой дворец. И это мягко сказано. Когда я первый раз увидел «СКА Арену», был в приятном шоке. Все классно, понравилось, очень все удобно и отличная атмосфера на трибунах», — приводит слова Лисина «РБ Спорт».

«СКА Арена» стала домашней ареной СКА в феврале этого года. Вместимость сооружения составляет 21,5 тысячи человек — стадион является самым вместительным среди хоккейных в мире.