«Спартак» и «Динамо Минск» в понедельник, 26 февраля, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет в ледовом дворце «Мегаспорт» в Москве. Начало — 19.30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport, а также на платформе KHL Prime. Ключевые события игры «Спартак» — «Динамо Минск» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию всего игрового дня КХЛ.

«Спартак» набрал 88 очков и занимает 4-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Динамо Минск» 67 баллов, команда находится на 8-м месте Западной конференции.

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