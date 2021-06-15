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Форвард «Флориды» Валльмарк стал игроком ЦСКА

11:45
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Шведский нападающий Лукас Валльмарк подписал однолетний контракт с ЦСКА, сообщается на официальном сайте московского клуба 15 июня. 25-летний хоккеист провел прошлый сезон в «Чикаго» и «Флориде».

В общей сложности Валльмарк провел 187 матчей в НХЛ и набрал 59 (23+36) очков.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/lukas_vallmark_stal_igrokom_tsska/

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