Форвард «Флориды» Валльмарк стал игроком ЦСКА

Шведский нападающий Лукас Валльмарк подписал однолетний контракт с ЦСКА, сообщается на официальном сайте московского клуба 15 июня. 25-летний хоккеист провел прошлый сезон в «Чикаго» и «Флориде».

В общей сложности Валльмарк провел 187 матчей в НХЛ и набрал 59 (23+36) очков.