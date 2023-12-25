Форвард «Динамо» Мороз считает, что появление второй белорусской команды придало бы КХЛ еще больший интерес
Форвард минского «Динамо» Вадим Мороз поделился мыслями о возможном включении второй белорусской команды в КХЛ.
«Если бы в КХЛ появилась вторая белорусская команда, воспринял бы эту новость положительно. В этом же ничего плохого нет (улыбается). Больше игроков будет развиваться, пробовать свои силы на высоком уровне. Было бы очень интересное белорусское дерби. Я в белорусской Экстралиге играл за новополоцкий «Химик», в прошлом году за Жлобин чемпионом стал. Знаю, что в Витебске ярые фанаты, там любят хоккей. Команда уже несколько лет хорошо играет. Раньше они занимали последние места, теперь они в лидерах. Появление второй белорусской команды придало бы КХЛ еще больший интерес», — цитирует хоккеиста Legalbet.
На данный момент минское «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 40 очков за 41 игру.
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