Марченко: «Кучеров феноменально понимает игру. Никита работает чуть ли не больше всех»

Защитник «Ак Барса» Алексей Марченко прокомментировал игру нападающего «Тампы» Никиты Кучерова в сезоне НХЛ-2023/24.

«В чем феномен Кучерова? Понимание игры и трудоспособность. Он работает чуть ли не больше всех. Мне кажется, он первым приходит в ледовый и последним уходит», — приводит слова Марченко Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 30-летний Кучеров сыграл 59 матчей, в которых набрал 102 (38+64) очка. Форвард занимает 1-е место в гонке лучших бомбардиров НХЛ, опережая ближайшего преследователя Нэйтана Маккиннона на 6 очков.

В текущем сезоне Марченко провел 20 игр, в которых набрал 2 (0+2) очка.