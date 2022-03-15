Прохоркин: «Это плей-офф, здесь уже неважно, против кого играешь»

Нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин поделился ожидания от предстоящей серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Металлурга».

«Это плей-офф, здесь уже неважно, против кого играешь. С любым соперником надо побеждать. Очень интересно будет играть против «Магнитки», они играют в стиле, отличном от нашего. Любят действовать в атаке, преобладает индивидуальное мастерство. Будем концентрироваться на этом, но не хотим сбиваться в их хоккей, чтобы они не обыгрывали нас один в один. Нужно просто держать свой уровень и побеждать в матчах, сейчас главное — не сбавлять ход», — цитирует Прохоркина сайт КХЛ.

Первый матч серии «Авангард» — «Металлург» пройдет 18 марта на стадионе «Арена Металлург».

В первом раунде плей-офф КХЛ омичи победили казанский «Ак Барс» в серии со счетом 4:2. «Магнитка» ранее оказалась сильнее казахстанского «Барыса».