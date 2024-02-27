Форвард «Адмирала» Голубев покинет команду

Как стало известно «СЭ», нападающий «Адмирала» Денис Голубев покинет клуб по истечении срока контракта.

Действующее соглашение 32-летнего форварда с командой из Владивостока действует до 30 апреля этого года.

В текущем сезоне Голубев набрал 5 (3+2) очков в 45 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Нападающий подписал контракт с «Адмиралом» в мае прошлого года.