Дер-Аргучинцев: «В плей-офф будут тяжелые матчи, но «Трактор» готов к этому»

Нападающий «Трактора» Семен Дер-Аргучинцев поделился ожиданиями от серии первого раунда Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева».

«Хороший соперник. Знаем, что будет плотная игра, тяжелые матчи. Но мы готовы к этому. «Трактор» уступил «Салавату» во всех четырех играх регулярки? Мы играли уже давно. Зацикливаться на том, что проиграли, не будем. Нам надо играть в наш хоккей и пытаться победить», — приводит «РБ Спорт» слова Дер-Аргучинцева.

Первый матч серии «Салават Юлаев» — «Трактор» состоится 29 февраля.