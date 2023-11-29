Фисенко сам оплатил штраф за неприличный жест в матче «Лады» с «Сочи»

Форвард «Лады» Михаил Фисенко высказался о неприличном жесте в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ-2023/24 с «Сочи» (4:5 Б).

«Я сам оплатил штраф. Признаю свои действия неправильными в том моменте, поэтому решил сам воспользоваться шансом и оплатить его. 300 тысяч рублей — деньги, так скажем, немаленькие. Если это есть в регламенте, то куда деваться? Остается только исключить неприличные жесты», — приводит слова нападающего «РБ Спорт».

Также хоккеист пообещал семье компенсировать свое недисциплинированное поведение.

«Постараемся где-нибудь в другом месте заработать», — подчеркнул он.

33-летний Фисенко провел 28 игр в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ-2023/24 и набрал 8 (1+9) очков.