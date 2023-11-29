«Адмирал» обменял Граоваца на форварда Пу из «Куньлуня»

«Адмирал» и «Куньлунь Ред Стар» обменялись канадскими хоккеистами, в результате чего в пекинский клуб перешел нападающий Тайлер Граовац, а в дальневосточный — форвард Клиффорд Пу.

В этом сезоне 30-летний Граовац провел 20 матчей и набрал 4 (3+1) очка. Всего в КХЛ у него 51 (23+28) балл в 120 играх.

25-летний Пу в текущем сезоне провел 29 матчей и набрал 9 (1+8) очков. Всего в лиге в его активе 35 (15+20) очков в 85 встречах.