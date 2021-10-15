Финские власти не пустили в страну двух игроков СКА
14:37
Форварды СКА Валентин Зыков и Владислав Цицюра не сыграют в гостевой встрече регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита».
Причина — решение финских властей. По санитарным нормам все приезжающие в Финляндию должны пройти тест на определение антител к коронавирусной инфекции. В случае их недостаточного количества человек не может въехать в страну.
Матч «Йокерит» — СКА состоится сегодня, 15 октября, начало — в 19.30 (мск).
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