Финские власти не пустили в страну двух игроков СКА

Форварды СКА Валентин Зыков и Владислав Цицюра не сыграют в гостевой встрече регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита».

Причина — решение финских властей. По санитарным нормам все приезжающие в Финляндию должны пройти тест на определение антител к коронавирусной инфекции. В случае их недостаточного количества человек не может въехать в страну.

Матч «Йокерит» — СКА состоится сегодня, 15 октября, начало — в 19.30 (мск).